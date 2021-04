Il y a pire qu'en Belgique : en Lettonie, un club rejoint le championnat ... après 5 journées

Fait incroyable en Lettonie : le championnat va s'ouvrir à un nouveau club ... alors que cinq journées ont été disputées.

Le championnat letton a été entamé à 8 équipes, et se poursuivra ... à 9, après une saga rocambolesque que nous raconte le média La Grinta. Pour faire court : le promu, le Lokomotiv Daugavpils, a été "refondu" en dernière minute, racheté par des investisseurs arméniens propriétaires du FC Noah (Arménie) et de Sienne (Italie). Le club est délocalisé à Jurmala, et le FC Noah Jurmala est né, nouveau logo à l'appui.

Problème, ce nouveau club se voit en dernière minute refuser la licence et donc la montée en D1, en raison d'un flou autour des investissements. Le championnat commence à 8, plusieurs joueurs quittent le navire (ou plutôt l'arche) de Noah, mais comme nous l'ont appris Waasland-Beveren et l'Excelsior Virton, ce n'est jamais fini tant qu'il reste un recours. Bingo : la semaine passée, le TAS permet au Noah Jurmala d'accéder à l'élite ... Ubuesque !

Une histoire à lire en intégralité ci-dessous :