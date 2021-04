"Le Club de Bruges a acheté le titre" : une déclaration maladroite que le président du Cercle explique

Le président du Cercle de Bruges, Vincent Goemaere, a provoqué un petit tollé en Flandre en déclarant, dans une émission de Play Sports, que le FC Bruges avait "acheté" le titre 2019-2020, qui lui avait été décerné suite à l'arrêt prématuré de la compétition.

Des propos totalement "sortis de leur contexte" dans le cadre du teaser de l'émission "Presidents", consacrée à Vincent Goemaere et qui sera diffusée sur la chaîne Play Sports. C'est ce qu'a expliqué le président du Cercle de Bruges à Het Laatste Nieuws, afin d'éteindre le début de polémique qui s'allume en Flandre. "J'ai simplement expliqué pourquoi nous avions autant défendu la situation de Waasland-Beveren. La façon dont la Pro League avait géré la situation n'était pas correcte".

Ainsi, Goemaere rappelle que certains clubs menaçaient d'annuler la saison, privant ainsi Bruges d'un titre de champion malgré 15 points d'avance à l'approche des Playoffs (c'était le cas de Genk) ; un compromis a été trouvé, le Club s'engageant à distribuer une partie de ses revenus européens en cas de titre (et donc de qualification en C1). "Ils ont été obligés de faire preuve de solidarité et de redistribuer un peu d'argent, d'où ma citation sur le fait qu'ils ont "acheté" le titre", explique Vincent Goemaere. "Je n'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas champions sur le plan sportif, bien au contraire. C'est plutôt le fonctionnement de la Pro League que je remets en cause".