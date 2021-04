Voici le onze du Standard de Liège et de Genk

Ce dimanche soir, le Standard de Liège affronte Genk en finale de la Coupe de Belgique au stade Roi Baudoin.

Hormis Vanheusden et Bokadi, tout le monde est sur le pont du côté du Standard de Liège. Devant Bodart, on retrouve Gavory, Laifis, Sissako et Siquet en défense. Au milieu de terrain, c'est le trio Cimirot-Raskin-Bastien qui est aligné juste derrière le meneur de jeu, Selim Amallah. En attaque, Mbaye Leye a décidé de faire confiance à Michel-Ange Balikwisha et Klauss. Muleka, pourtant en forme, débute sur le banc.

Côté Genkois, van den Brom peut compter sur le retour d'Ito. Le Japonais fait donc partie du trio infernal limbourgeois avec Bongonda et Onuachu. Dans l'entrejeu, on retrouve Heynen, le capitaine et pierre angulaire des Limbourgeois, aidé de Thorstvedt et Hrosovsky. La défense à 4 est composée de Munoz, Cuesta, Lucumi et Arteaga devant le jeune Vandevoordt.