🎥 Un club anglais fête sa promotion devant ses supporters

Une promotion acquise dans un stade vide, mais fĂȘtĂ©e devant de nombreux supporters.

Cheltenham Town a validé son accession en League One (D3) après son partage à domicile contre Carlisle ce mardi soir (1-1). À la fin de la rencontre, les Robins ont retrouvé leurs supporters à l'entrée du Jonny-Rocks Stadium pour célébrer leur promotion.

© photonews

THIS IS WHAT IT MEANS @CTFCofficial The players were desperate to see the fans, so much so they sprinted out of the stadium early to greet them at the gates 👏 pic.twitter.com/xV1SFUETs9 — Owen Maers (@OwenMaers) April 27, 2021