🎥 Quand le Toronto FC a eu droit à un visiteur pour le moins inattendu à l'entraînement

Le Toronto FC a eu droit à un visiteur pour le moins inattendu à l'entraînement : un crocodile. Surpris au premier abord, le club de MLS a ensuite capturé l'instant sous tous les angles.

En raison des restrictions aux frontières entre les États-Unis et le Canada causées par la pandémie, Toronto et Pozuelo sont contraints d'évoluer à domicile en Floride du côté de Tampa pour une durée indéfinie.

Guy didn't get the memo about closed training ūüźä



Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di