Le KVO presque au complet pour accueillir le Standard

Après le coup d'envoi des Champions playoffs, place au lancement des Europe playoffs, ce soir, à la Côte.

Des playoffs 2 que le KVO aborde en tête: cinquièmes de la phase classique, les Côtiers ont deux points d'avance sur le Standard et Gand et trois sur Malines. Le match contre le Standard pourrait donc permettre aux Kustboys d'asseoir un peu plus leur position de tête.

Et Alexander BLessin aborde la rencontre avec un groupe presque complet: seuls les blessés de longues dates Cameron McGeehan et Sindrit Guri sont absents. Suspendu lors du dernier match de la phase classique, Makhtar Gueye fait son retour dans le groupe.

La sélection: Hubert, Castro, Hendry, Theate, Tanghe, Capon, Jakel, D'Haese, Ndicka, Bataille, D'Arpino, Marquet, Vandendriessche, Batzner, Boonen, Hjulsager, Thiam, Kvasina, Sakala, Gueye.