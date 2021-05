Douze joueurs pourraient quitter Zulte Waregem !

Dury va une nouvelle fois reprendre tout à zéro pour la saison 2021-2022.

Les contrats de Nikos Kainourgios, Panos Armenakas, Eike Bansen et Daniel Opare arrivent à expiration et ne seront pas prolongés. Les options de Ali Mohamed et de William Bianda ne seront pas levées. Jannes Van Hecke quitte le club pour porter le maillot du FC Malines alors que Antoine Colassin est déjà retourné à Anderlecht.

A ce jour, il y a toujours de l'incertitude concernant Damien Marcq, dont le contrat se termine également. Tomas Chory et Laurens De Bock veulent rester mais il faut trouver un accord avec leur club. Enfin, Olivier Deschacht a décidé de prendre sa retraite.

Pour terminer, deux joueurs pourraient aussi quitter le club lors d'un transfert: Gianni Bruno et Jean-Luc Dompé. Ce sont les joueurs du club qui ont été le plus en vue en cette fin de championnat. Bref, la grande lessive et un mercato chargé attend le Essevee.