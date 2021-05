Ole Gunnar Solskjaer déçu par certains supporters

Trois jours après l'envahissement d'Old Trafford en marge du choc de Premier League opposant Manchester United à Liverpool, le T& des Red Devils a pris la parole.

Ole Gunnar Solskjaer comprend la colère d'une partie des supporters de Manchester United remontés contre les propriétaires du club, mais le technicien norvégien n'accepte pas certaines méthodes employées.

"C’était un jour difficile pour nous. Nous voulions jouer, nous voulions battre Liverpool pour les supporters. Notre travail est de faire de bonnes performances, de bons résultats, c’est mon objectif et celui des joueurs. Comme je l’ai dit avant le match, nous devons les écouter. Tout le monde a le droit de manifester, mais cela doit se faire de manière civilisée et pacifique. Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction, lorsque des policiers sont marqués à vie, cela va trop loin. Désormais, c’est une affaire confiée à la police. Il ne s’agit plus de montrer ses opinions", a lâché le coach mancunien en conférence de presse.