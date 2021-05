Officiel: Felice Mazzu prolonge l'aventure avec l'Union!

Il avait signé un contrat d'un an en arrivant, il en a signé un nouveau et sera bien sur le banc bruxellois pour le retour de l'Union en D1B.

L'aventure continue entre Felice Mazzu et l'Union Saint-Gilloise. Après un passage mitigé par Genk et plusieurs mois sans entraîner, l'ancien coach du Sporting de Charleroi avait rejoint l'Union Saint-Gilloise à l'intersaison.

Et il a accompli sa mission: presque invincibles, les Unionistes ont marché sur la D1B et seront de retour au plus haut niveau la saison prochaine. Avec Felice Mazzu à bord. Le Carolo confirme dans une vidéo publiée par le club sur les réseaux sociaux: il reste!