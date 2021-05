Voici notre équipe type de la dernière journée des Playoffs !

Plusieurs joueurs se sont montrés en évidence lors de la dernière journée des Playoffs 1 et 2.

Gardien

Dans les buts, nous retrouvons Vandevoordt cette semaine. Il a effectué quelques bons arrêts au Club de Bruges et a même arrêté un penalty. Si Genk réalise un beau 16 sur 18 lors de ces Playoffs 1, c'est en partie grâce à lui.

Défenseurs

A l'arrière, cinq joueurs clés ont été sélectionnés. Ngadeu a encore été solide avec La Gantoise, tout comme son coéquipier Hanche-Olsen qui a délivré une passe décisive.

Lucumi a de nouveau très bons avec Genk contre le Club. Ritchie De Laet a permis à l'Antwerp de garder le zéro derrière contre Anderlecht. Ngoy disputait sa première rencontre pro ce week-end et le jeune défenseur a été l'éclaircie dans la grisaille liégeoise.

Milieux

Au milieu de terrain, on retrouve deux Gantois. Castro-Montes, buteur, a encore été énorme sur son flanc avec les Buffalos. En feu durant ces Playoffs 2, Bezus de nouveau semé la pagaille dans la défense adverse. Vandendriessche a livré un véritable récital pour son dernier match sous les couleurs d'Ostende. Le capitaine du KVO a inscrit un doublé et délivré un assist contre le Standard de Liège. Lamkel Zé a de nouveau été décisif avec le Great Old.

Attaquants

Remplaçant de luxe, Dessers refait surface ces dernières semaines.