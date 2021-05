Aurelio Buta bientôt au Besiktas ? L'Antwerp a déjà ciblé son remplaçant

Le matricule 1 va connaître une grande métamorphose cet été. Il est possible qu'Aurélio Buta parte aussi bientôt. Mais le Great Old a un remplaçant bien en vue.

Aurelio Buta a délivré la passe décisive pour Lamkel Zé, dimanche, qui a permis à l'Antwerp de battre Anderlecht et ainsi d'évoluer en Europa League la saison prochaine. Le back droit n'a plus qu'un an de contrat et Besiktas veut s'attacher ses services, selon GvA. Le champion de Turquie a déjà fait une offre de 1,5 million d'euros, mais le Great Old veut plus.

D'autant plus qu'ils devront investir lourdement pour obtenir le remplacement souhaité. Ils pensent encore à Jelle Bataille du KV Ostende. Le joueur âgé de 22 ans a fait forte impression cette saison, mais le KVO n'a pas l'intention de le laisser partir à bas prix.