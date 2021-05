Le Club de Bruges et l'Antwerp en concurrence pour un jeune talent turc

Enis Destan n'a que dix-huit ans, mais il a crevé l'écran en Turquie cette saison. Il a fait ses débuts cette saison avec Altinordu (D2) où il a planté 13 buts et distillé 3 assists.

Selon le journaliste turc Ertan Süzgün, le Club de Bruges et l'Antwerp sont intéressés par l'attaquant. Leipzig, Lille, Saint-Etienne et Bordeaux suivent également de près Destan.

18-year-old Enis Destan has just sent Altinordu in to the play-off final for the Super Lig with this absolute worldie. In the last minute aswell. You simply couldn't write it: pic.twitter.com/uR8Ltoi1WJ