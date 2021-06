Euro : Un forfait du côté de l'Angleterre

Présent dans la première liste de 33 joueurs de l’Angleterre pour l'Euro 2020, Mason Greenwood ne disputera pas la compétition. L'attaquant de Manchester United a quitté ses partenaires après une blessure ce mardi.

Manchester United have confirmed that @masongreenwood has withdrawn from the provisional #ThreeLions squad due to an underlying injury.



Hope to see you back to full fitness soon, Mason! 💪 pic.twitter.com/CAmNuaEY9A