Ives Serneels égale le record de Guy Thys

Quelques mois après avoir fêté ses dix ans à la tête de l'équipe nationale féminine belge, Ives Serneels a égalé un record vieux de trente ans. Samedi soir, à l'occasion d'une courte victoire au Luxembourg (0-1), Ives Serneels a dirigé son... 114e match sur le banc des Red Flames.

C'est le record pour un sélectionneur national, foot féminin et foot masculin confondu. Un record qu'Ives Serneels améliorera dans quelques semaines: les Red Flames entameront leur campagne qualificative pour le Mondial 2023 en septembre, en Pologne.

1⃣1⃣4⃣. @IvesSerneels equals Guy Thys in number of caps as a Belgian National Team coach! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/xLb4JPXQVR