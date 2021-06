Anderlecht reprend les entraînements: deux joueurs ont une seconde chance

Aujourd'hui, Anderlecht accueille à nouveau ses joueurs à Neerpede. Pour Refaelov et Coosemans, ce sera leur premier jour avec leur nouvelle vareuse. D'autres doivent chercher d'urgence un nouveau club. Et Anderlecht veut aussi des renforts.

Bubacarr Sanneh et Michel Vlap arrivent également aujourd'hui dans le noyau mauve. En principe, ils auront l'occasion de faire à nouveau leurs preuves aux yeux du staff sportif dans les semaines à venir. Il n'y a pas de place pour les autres : Zulj, Musona, Vranjes, Bakkali... Tous doivent trouver un nouveau club. Ils ne s'entraîneront pas avec le noyau A.

De plus, Anderlecht veut certainement attirer un défenseur et un attaquant supplémentaire. Mais Lukas Nmecha reste aussi la priorité. Un milieu de terrain supplémentaire (pour remplacer éventuellement Sambi Lokonga) et un ailier sont également les bienvenus.