Andrew Hjulsager : "Très heureux d'avoir pu signer ici"

La Danois a été présenté aux supporters Buffalos avec une vidéo partagée par le club. Ce dernier n'est pourtant pas un inconnu, et a d'ailleurs impressionné la saison dernière du côté du KVO.

Le club a en tout cas réalisé une bonne opération avec le joueur formé à Brøndby, qui a indiqué qu'il se réjouissait de cette nouvelle aventure : "Je suis très heureux d'avoir pu signer avec La Gantoise, je suis impatient de jouer devant nos supporters à la Ghelamco Arena."

💬Andrew Hjulsager: "I'm very happy to join KAA Gent, I cannot wait to play in front of our fans in Ghelamco Arena. I'm sure this season will be great." 🔵⚪️ #kaagent #COBW #JPL pic.twitter.com/xQLqHaI0uD