Les premiers pas de Lior Refaelov à Anderlecht

C'est parti pour Lior Refaelov au Sporting d'Anderlecht. Son transfert avait été confirmé en fin de saison dernière, il avait été privé de playoffs avec l'Antwerp et il était bien présent pour la reprise des entraînements à Neerpede.

Une autre recrue du mercato estival a aussi fait ses premiers pas dans le centre entraînement anderlechtois: Colin Coosemans, qui est arrivé en provenance de La Gantoise.

Preseason starts now. Boys are back in town. 🟣⚪ pic.twitter.com/Pqv8saeHIC