Officiel: troisième renfort pour le Sporting de Charleroi

Le mercato a bien démarré pour le Sporting de Charleroi qui accueille son troisième renfort en quelques jours à peine.

Après les arrivées du Suisse Stefan Knezevic et de l'Ivoirien Aboubakar Keita, c'est le Chypriote Stelios Andreou qui vient garnir les rangs carolos. Le défenseur central de 18 ans arrive en provenance de l'Olympiakos Nicosie et a signé un contrat de trois ans, avec option pour deux saisons supplémentaires.

Formé en majeure partie à Nicosie, il a fait ses débuts professionnels lors de la saison écoulée. Saison au cours de laquelle il a dipsuté 34 matchs et inscrit un but. Des performances remarquées qui lui ont permis de faire ses premiers pas en équipe nationale: il a emmagasiné ses deux premières caps contre la Croatie en mars et contre la Hongrie début juin.