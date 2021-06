C'est fait, Gérard Lopez rachète les Girondins de Bordeaux

Les Girondins viennent d'annoncer qu'un accord a été trouvé entre King Street, l'actuel actionnaire, Fortress le principal bailleur de fonds, et le propriétaire de Mouscron.

Les Girondins de Bordeaux vont officiellement changer de propriétaire dans les jours à venir. Un accord a été trouvé mardi avec Gérard Lopez en vue du rachat du club par l'entrepreneur luxembourgeois. L'actuel propriétaire de Mouscron doit toutefois encore attendre, en particulier l'avis de la DNCG, pour devenir le nouvel homme fort du club marine-et-blanc. L'hypothèse d'un redressement judiciaire du FCGB s'éloigne.

"À la suite de longues discussions menées ces derniers jours, un accord a finalement été trouvé entre King Street, Fortress et Gérard Lopez validant le projet porté par ce dernier. Les garanties demandées par le conseil d’administration, qui s’est tenu en milieu de journée, ont été apportées dans les heures qui ont suivi. Ces derniers éléments ont répondu aux attentes de la banque Rothschild, le conseil financier du club et du mandataire ad hoc évitant ainsi le placement du club en redressement judiciaire. La reprise des Girondins de Bordeaux reste conditionnée à la finalisation de la documentation contractuelle usuelle, après consultation des instances représentatives du personnel et à la confirmation de la DCNG de la possibilité pour le club de poursuivre sa prestigieuse histoire en Ligue 1", peut-on lire dans le communiqué.