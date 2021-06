Alessandro Ciranni: "J'aurais préféré quitter le Canonnier par la grande porte"

S'il estime que "c'était le bon moment" pour tenter une nouvelle aventure, Alessandro Ciranni aurait préféré que Mouscron se sauve avant son départ.

Après deux saisons à Mouscron, où il avait rapidement enfilé le brassard de capitaine, Alessandro Ciranni a pris la direction de Zulte Waregem, où il débarque avec ambition. Mais il quitte aussi l'Excel avec des regrets. "Je préférerais voir Mouscron en D1A et j'aurais préféré quitter le Canonnier par la grande porte", explique-t-il au Nieuwsblad.

Mais le latéral gauche doit désormais se concentrer sur Zulte Waregem. "Il était temps pour moi de faire un pas en avant et j'avais besoin d'une nouvelle aventure. D'autant que je n'ai que 24 ans", estime-t-il. Et Alessandro Ciranni pense que le Essevée est l'endroit idéal pour lui permettre de grandir encore. "Il y avait d'autres options, mais c'est avec Zulte Waregem que ça a matché le plus."