L'Union continue à préparer son retour en D1A : "La prochaine rencontre face au Standard sera un nouveau test"

Les Bruxellois restent concentrés et ne font pas dans le détail en ce début de saison.

Même s'il s'agit d'adversaires de divisions inférieures et que nous sommes encore en pleine préparation, les joutes amicales de l'Union restent rythmées. En effet, les hommes de Felice Mazzu ont dernièrement battu Zulte Waregem, leur premier adversaire de D1A lors de cette préparation, pour comptabiliser une quatrième victoire en autant de rencontres.

L'homme fort de la saison dernière, Dante Vanzeir, retrouve pour sa part ses sensations au fil des rencontres : "Je me sens bien, même si je ne suis pas encore à 100%", confiait le joueur sur le site de l'Union au terme de la partie face à Zulte.

"Ce n’est qu’un match amical mais on a vu nos automatismes de l’année dernière et du bonheur sur le terrain. La prochaine rencontre, face au Standard, sera un nouveau test et on sera à la moitié de la préparation", poursuit Vanzeir.

"Tout le monde se connaissait très bien et le système était également le même que l’année dernière, ça nous a facilité la tâche face à Zulte", évoquait pour sa part Senne Lynen.

"Affronter une D1 est différent de nos autres matchs, le rythme est plus haut, l’intensité également et le ballon va plus vite. On a commencé notre préparation deux semaines avant notre adversaire du jour, et ça se sentait sur le terrain."