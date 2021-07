Paul Pogba prend la défense de Mbappé

Le milieu de terrain de Manchester United, qui a livré un bon Euro, a défendu le jeune attaquant des Bleus.

Critiqué pour son penalty raté contre la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.) en 8e de finale, mais surtout pour ses performances décevantes lors de l’Euro, l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé (22 ans, 48 sélections et 17 buts) connaît un premier moment très délicat dans sa carrière. Mais le talent du Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien du milieu de terrain des Bleus Paul Pogba (28 ans, 84 sélections et 11 buts).

"Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l'attend, tout le monde attend de le voir marquer cinq buts, être le meilleur buteur de l'Euro. Mais il s'est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C'est le plus important. C'est un grand joueur. C'est aussi une leçon pour lui, il va grandir et revenir. Il n'y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l'accepter et réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts", a souligné le joueur de Manchester United, très protecteur, pour le média espagnol El Chiringuito.