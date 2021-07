Officiel: Ostende recrute un attaquant de l'AS Nancy

Le KV Ostende a confirmé avoir conclu un accord avec l'AS Nancy pour le transfert de Mickaël Biron. Attaquant de 23 ans, le Martiniquais a signé un contrat de quatre ans avec le club côtier. Mais il évoluera toujours à Nancy, où il est prêté par le KVO, la saison prochaine.

Passé par Epinal, Mickaël Biron avait rejoint Nancy l'été dernier. Il a disputé 31 rencontres et inscrit 12 buts pour sa première saison en Ligue 2.

