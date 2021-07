Mondial 2026 : Montréal n'est plus candidat pour devenir ville-hôte

La Coupe du Monde 2026 se déroulera aux USA, au Mexique et au Canada, mais les villes-hôtes n'ont pas encore été désignées. On sait en tout cas déjà que Montréal ne sera pas de la partie.

Le retrait du soutien financier du gouvernement du Québec a forcé la ville de Montréal à se retirer de la liste des villes candidates à devenir hôtes du Mondial 2026. Les deux seules villes canadiennes restantes sont donc celles de Toronto et Edmonton, tandis que la FIFA a pris bonne note de ce retrait et a "remercié Montréal pour sa participation et les efforts des acteurs locaux impliqués".

La désignation des villes-hôtes du Mondial 2026 devait initialement avoir lieu cette année mais est finalement reportée au premier trimestre de 2022. La FIFA a prévu de visiter les sites de septembre à novembre.