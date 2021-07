Martin Hongla file en Italie

Fin de l'aventure anversoise pour le milieu de terrain camerounais.

Il ne reste plus que les démarches habituelles à effectuer et Martin Hongla signera son contrat au Hellas Verone. Comme le confirme l'Antwerp, les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente et le milieu de terrain a quitté le stage estival pour prendre la direction de l'Italie où il doit encore passer ses tests médicaux.

Martin Hongla était passé par le centre de formation du Barça, Grenade et le club ukrainien de Karpaty, avant de rejoindre l'Antwerp en 2018. Il aura profité de son passage en Belgique pour inscrire une Coupe à son palmarès, découvrir l'Europa League et marquer cinq buts en 58 rencontres avec le Great Old.