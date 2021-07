Memo Ochoa aux Jeux Olympiques

Héros de la dernière Gold Cup, remportée par l'équipe A du Mexique en 2019, Memo Ochoa ne sera pas de la partie cet été: l'ancien portier du Standard ne figure pas dans la sélection mexicaine qui défendra son titre à partir de dimanche, avec un premier match contre Trinité-et-Tobago.

Mais un autre défi attend l'ancien portier du Standard, désormais âgé de 35 ans. Il disputera en effet les Jeux Olympiques avec la sélection U23 du Mexique. Ochoa et ses équipiers affronteront la France, l'Afrique du Sud et le Japon en phase de poules.

Going for Gold 🥇



Here are the @miseleccionmxEN 🇲🇽 players heading to Tokyo 🛫 for upcoming Olympics! 🙌🏽 #Tokyo2020 #ElTriEng pic.twitter.com/x4FlLUJdXJ