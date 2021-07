🎥 Pourtant mené, le Standard de Liège partage l'enjeu contre le KV Malines

Ce samedi après-midi (17h), le Standard de Liège affrontait le KV Malines en match amical.

Pas de grande surprise dans le onze aligné par Mbaye Leye ce samedi après-midi. Devant Bodart, on retrouvait une charnière centrale composée de Laifis et Sissako tandis que Siquet et Gavory occupaient le flancs. Au sein de l'entrejeu, le trio Cimirot-Bastien-Raskin. Sur le front de l'attaque, Dragus, Muleka et Klauss sont titulaires.

© photonews

À noter qu'Amallah, Pavlovic, Dussenne, Carcela, William Balikwisha, Boljevic et Lestienne n'étaient pas sur le banc. L'international marocain vient seulement de reprendre l'entraînement tandis que les autres ne font plus partie des plans de Mbaye Leye.

Deze 11 starten in de oefenwedstrijd tegen @Standard_RSCL. 💛❤️ pic.twitter.com/nzfC4f3QAQ — KV Mechelen (@kvmechelen) July 10, 2021

👥 Line-up 🆚 @kvmechelen : Bodart, Siquet, Sissako, Laifis, Gavory, Cimirot, Raskin, Bastien, Dragus, Klauss & Muleka📽 LIVE 👉 https://t.co/3h0a7aGnVu #STAKVM #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/KRnZmCxQaw Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 10, 2021

Pas de véritable round d'observation dans cette partie étant donné que Malines ouvrira rapidement le score via Hairemans royalement servi par Wernersson (6e), 0-1. Le Standard réagira directement après via Klauss, mais le Brésilien placera le cuir bien au-dessus du but de Coucke (9e). Les Malinois doubleront la mise peu avant la demi-heure de jeu. Parti dans la profondeur, Hairemans servira Mrabti qui décochera une reprise contrée par Bodart, mais reprise de la tête par Walsh qui traînait par là (27e), 0-2.

Les Rouches réduiront la marque juste après via un beau tir de Dragus (29e), 1-2.

© photonews

Mbaye Leye effectuera deux changements à la pause, Fai et Al-Dakhil monteront au jeu à la place de Sissako et Siquet. Le Standard de Liège reviendra au score dès le début de la seconde période grâce à un but de Klauss (47e), 2-2. Le Standard se montrera plus entreprenant et plus offensif à l'image d'une frappe à distance de Raskin qui ne passera pas loin du cadre (53e) et d'un joli lob signé Muleka qui sera repoussé par Coucke (54e).

Toutefois, Malines restera dangereux. Bodart effectuera deux arrêts de suite sur des tirs d'Engvall et de Schoofs (60e). Peu après l'heure de jeu, Epolo et Ngoy remplaceront Bodart et Dragus. Le jeune portier liégeois fera d'ailleurs une belle sortie dans les pieds d'Engvall. Les deux équipes tenteront d'aller marquer le but de la victoire en fin de rencontre, et ce sous un véritable déluge. Finalement, les deux équipes ne parviendront pas à se départager et se quitteront donc dos à dos (2-2).

Le matricule 16 disputera son dernier match amical samedi prochain (17h) contre le Stade Rennais à Sclessin.

Standard de Liège : Bodart (Epolo 63e), Siquet (Fai 46e), Laifis, Sissako (El-Khalil 46e), Gavory, Cimirot (Shamir 72e), Raskin, Bastien (Dumont 78e), Dragus (Ngoy 63e), Muleka (Tapsoba 85e), Klauss (Mmaee 78e)

Les buts : Hairemans (6e, 0-1), Walsh (27e, 0-2), Dragus (28e, 1-2), Klauss (47e, 2-2)