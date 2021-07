Arno Valkenaers à nouveau prêté par le Kavé

Le jeune portier belge retourne en Nationale 1.

On prend les mêmes et on recommence: pour la troisième saison consécutive, le FC Malines a décidé de prêter Arno Valkenaers au KVV Thes Sport, pensionnaire de Nationale 1. Âgé de 20 ans, le portier a été formé en partie à OHL, puis à Malines. Il a très peu joué lors des deux dernières saisons puisque le championnat de Nationale 1 a été interrompu à deux reprises par la crise sanitaire.