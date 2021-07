📷 Le champion lillois dévoile son nouveau maillot extérieur

Jonathan David et ses coéquipiers vont avoir un nouveau maillot qui marque le retour du blanc.

L'équipementier New Balance a dévoilé ce jeudi le nouveau maillot extérieur de Lille pour la saison 2021-2022. Le champion de France retrouve une tunique plus traditionnelle pour ce prochain exercice avec le retour du blanc historique, abandonné depuis 2018. On notera aussi la présence du doré au niveau des logos du club et de l'équipementier.