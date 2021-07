L'Euro 2020, dernier tournoi de Felix Brych

L'arbitre allemand n'a pas l'intention d'aller au Qatar.

Felix Brych l'a confirmé lui-même dans un entretien accordé à Bild: l'Euro 2020 était son dernier grand tournoi. À 45 ans, l'arbitre allemand, qui continuera à siffler en Bundesliga, a donc déjà fait une croix sur la Coupe du monde 2022.

A l'Euro, il avait sifflé Belgique-Portugal, mais aussi un quart (Ukraine-Angleterre), une demi-finale (Italie-Espagne) et deux matchs de poules. Avant l'Euro, il avait également sifflé lors de deux Coupes du monde (2014 et 2018) et de l'Euro 2016.