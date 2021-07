Matt Miazga poussé vers la sortie par Chelsea

De retour à Chelsea après un an passé en Belgique, Matt Miazga n'est plus en odeur de sainteté chez les Blues. Un départ est sur la table.

Matt Miazga ne devrait pas faire de vieux os chez les Blues. De retour à Chelsea après une saison en prêt du côté d'Anderlecht, le principal intéressé serait poussé vers la sortie. En effet, d'après les informations du Daily Mail, le club londonien souhaiterait se séparer de son défenseur de 25 ans cet été.

L'international états-unien (22 capes) ferait partie d'une liste de douze indésirables sur lesquels Chelsea ne compterait plus. Parmi eux, on retrouverait également le Belge Charly Musonda, mais aussi : Loftus-Cheek, Sarr, Bakayoko, Rahman, Barkley, Zappacosta, Baker, Chalobah et Clarke-Salter et Drinkwater.

En 2020/2021, Matt Miazga s'était imposé comme titulaire en défense centrale sous les ordres de Vincent Kompany, aux côtés d'Hannes Delcroix. Le natif de Clifton a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues (2 890 minutes) avec la tunique Mauve, sur l'ensemble de la saison. Mais il ne devrait pas revenir à Neerpede.