Pluie de buts pour Courtrai avant son match de gala face à Lille

Le KVK avait été l'une des déceptions de la saison passée, et n'était parvenu à se maintenir qu'en fin de saison.

Cette année, les Merles auront à coeur de faire oublier la décevante saison dernière. Concentrée lors de cette préparation, la formation de Luka Elsner jouera un match de gala ce samedi face au champion de France en titre, Lille.

La répétition générale de ce match s'est bien passée. En effet, Courtrai a battu Oudenaarde ce vendredi soir sur le score de 1-6.

Le score avait été décidé avant la pause. Benidianishvili, Herrmann, Selemani et Gueye offraient une avance de 4 buts aux Merles et après le repos, Gueye et Desot ont inscrit deux buts de plus alors qu'Oudenaarde sauvait l'honneur.