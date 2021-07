Nicolas Gavory évoque la préparation et son avenir : "S'il y a des opportunités, nous en discuterons"

Le back gauche français était arrivé au Standard de Liège durant l'été 2019 en provenance d'Utrecht contre un chèque de 3 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Rouches, le joueur âgé de 26 ans veut faire mieux lors du prochain exercice.

Nicolas Gavory va entamer sa troisième saison au Standard de Liège qui vient de clôturer sa préparation estivale par un partage contre le Stade Rennais (3-3) samedi après-midi. "J'ai presque tout joué lors des matchs amicaux et cela m'a permis de reprendre le rythme petit à petit. La préparation a été plus courte que d'habitude, mais cela s'est bien passé et elle a été bonne dans l'ensemble. Nous aurions dû par contre battre Lens et Rennes avec plus d'efficacité défensive. Je suis prêt pour le nouvel exercice vendredi prochain contre Genk", a expliqué le joueur âgé de 26 ans avant d'évoquer le système mis en place par Mbaye Leye.

© photonews

Le T1 des Rouches privilégie désormais un 3-5-2. "Ce système nous a appris à attaquer et à défendre ensemble. Cela se passe plutôt bien et il faut encore perfectionner cela", souligne le Français (48 matchs, 2 buts et 11 assists lors de la saison 2020-2021). "De mon côté, j'espère faire mieux. Je n'ai pas été à mon meilleur niveau malgré mes bonnes statistiques. Je dois encore améliorer mon jeu", précise le back gauche.

Suivi de près par l'Olympiacos et d'autres formations européennes, le Rouche a évoqué également son avenir. "Je laisse mes agents travailler. S'il y a des opportunités, nous en discuterons. J'ai 26 ans et je suis à un moment important de ma carrière, mais je vis au jour le jour", a conclu Gavory.