Philippe Clement ne veut pas presser Mbamba: "Le laisser grandir, étape par étape"

Noah Mbamba a crevé l'écran lors de la Supercoupe entre le Club de Bruges et Genk. Il faudra cependant se montrer très patient avec milieu de terrain, comme le précise encore Philippe Clement.

Suite aux absences de Ruud Vormer et de Hans Vanaken, Philippe Clement devait modifier son milieu de terrain. Si la présence d'Odilon Kossounou n'est pas une surprise, vu que l'Ivoirien a disputé beaucoup de rencontres amicales à cette position, celle du tout jeune Noah Mbamba (16 ans) n'était pas attendue.

C'était la deuxième fois de sa toute jeune carrière qu'il débutait un match avec le Club. Lors du tout dernier match des playoffs la saison dernière, il avait déjà pu disputer 78 minutes quelques jours après le titre. Sa présence ce samedi pour la Supercoupe démontre que Clement va compter sur lui cette saison.

En effet, sur le banc il y avait un joueur comme Balanta, qui aurait très bien pu profiter des absences des deux Souliers d'Or brugeois. Cependant, il ne faut pas espérer voir le jeune Mbamba lors de chaque rencontre, Philippe Clement a été très clair à ce sujet en conférence de presse.

"Ce n'est pas une surprise pour moi, car il montre beaucoup de choses à l'entraînement chaque jour. Il n'a que 16 ans et il avait déjà pu jouer la saison dernière, mais ce que je voulais, c'était le mettre au bon moment pour lui. Et le bon moment, c'était aujourd'hui (Lisez: samedi). Il a travaillé beaucoup mais attention: le chemin est encore long, il ne jouera pas lors de chaque rencontre. Je vais faire avec lui comme avec Charles De Ketelaere: le laisser grandir et lui donner du temps de jeu sans lui en demander de trop. Il doit grandir étape par étape".

Bruges a donc fait le choix de ne pas brûler ses jeunes, comme ce qu'il peut se passer avec Pérez, le meilleur buteur de l'équipe lors de la préparation.