Un maillot de 98 de Zinedine Zidane vendu une fortune aux enchères

Zinedine Zidane a toujours la cote, et un maillot de l'ancien meneur de jeu et héros de France 98 s'est vendu pour une coquette somme lors d'une vente aux enchères ce week-end.

Un maillot authentifié et confectionné pour Zinedine Zidane en vue de la finale de France 98 (sans qu'on sache s'il a bel et bien été porté par le joueur), lors de laquelle le n°10 français avait inscrit un doublé face au Brésil, a été vendu aux enchères pour plus de 100.000 dollars à Bevery Hills, a révélé la maison Julien's Auctions. Le modèle, sur lequel il est brodé la date de la finale (12/07/1998), était jusque là exposé au musée de la FIFA, à Zurich, prêté par un collectionneur depuis 2017.

Le maillot a pu être authentifié par la FIFA et Adidas comme l'un des trois confectionnés pour la finale, mais aucune preuve que le maillot a été porté n'a été trouvée. Cette vente n'est cependant pas la plus spectaculaire de la soirée : un maillot ayant été porté par LeBron James en 2002, lorsque le quadruple MVP était encore un jeune espoir, a été vendu 512.000 dollars.