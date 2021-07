Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 20/07: Ugbo - Dewaest - Sanderson - Diedhiou - Ngonda Muzinga

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Dijon vient d'annoncer le départ du latéral gauche Glody Ngonda (26 ans), qui prend la direction du FC Riga, en Lettonie.

Libre de tout contrat depuis son départ de Bristol City, Famara Diédhiou s’est engagé en faveur d’Alanyaspor. Auteur de quatre saisons abouties avec un total de 46 buts en Championship, l’attaquant de 28 ans se lance donc un nouveau défi.

Benevento vient d'annoncer le transfert de Bryan Dabo (29 ans) à Rizespor en Turquie. Le milieu de terrain passé par Montpellier et Saint-Étienne y rejoint Loïc Rémy.

Birmingham City accueille Dion Sanderson. Le défenseur central anglais de 21 ans est prêté pour une saison par Wolverhampton au pensionnaire de Championship.

