Kostas Laifis confiant concernant le nouvel exercice : "Les jeunes joueurs sont prêts à se montrer et à se battre"

Ce vendredi soir (20H45), le Standard de Liège recevra le KRC Genk en ouverture de la première journée de la saison 2021-2022.

Kostas Laifis est confiant concernant la nouvelle saison. "Le groupe est excité et j'ai un bon feeling. Les jeunes joueurs sont prêts à se montrer et à se battre. Nous essayons de les aider et eux aussi. Nous voulons bien commencer et créer un groupe fort dans la durée. Notre objectif : les Playoffs 1", a confié le capitaine du Standard de Liège en conférence de presse.

© photonews

Les Rouches débuteront la saison par la réception du vice-champion de Belgique. "Genk est une équipe forte avec de bons joueurs en attaque. Une revanche à prendre par rapport à la finale de la Coupe perdue ? Oui un petit peu même si nous débutons une nouvelle saison. Le plus important, c'est de bien commencer le nouvel exercice", a souligné le capitaine des Rouches. "Je suis content et honoré de porter ces brassard, j'entame ma sixième saison. Je vais essayer de faire de mon mieux pour guider cette équipe et de faire de bonnes choses", a déclaré le Chypriote.

Les supporters feront leur retour à Sclessin vendredi soir. "C'est notre douzième homme et il est si important. "Très excité et heureux de revoir nos fans à Sclessin" a conclu Laifis.