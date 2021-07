Le PSG veut blinder une pépite

Un jeune joueur a crevé l'écran lors de la préparation du PSG et la direction ne veut pas prendre le moindre risque.

Titulaire et à son avantage à l’occasion des trois premiers matchs de préparation du Paris Saint-Germain, avec notamment un but à la clé face au Mans (4-0), le milieu offensif Ismaël Gharbi (17 ans) a marqué des points ces derniers jours... et peut-être suscité quelques convoitises. Alors que le titi se trouve sous contrat aspirant jusqu'en juin 2022, les dirigeants du club de la capitale ne veulent prendre aucun risque et souhaitent blinder leur jeune talent.

Dans ce cadre, le journal Le Parisien nous apprend que des discussions sont en cours en vue de la signature d’un premier contrat professionnel avec des négociations qui se déroulent dans "un bon climat". Une manière pour le PSG d’éviter de reproduire les précédents Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, partis signer leur premier contrat pro respectivement au Bayern Munich et à l’AS Saint-Etienne.