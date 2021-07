Quel avenir pour Michel Vlap ? "S'il montre à l'entraînement qu'il est meilleur que les autres ..."

Michel Vlap n'a pas convaincu depuis son arrivée à Anderlecht, et reste sur un prêt loupé à l'Arminia Bielefeld. Peut-il se relancer cet été ?

L'avenir de certains joueurs est scellé au RSCA : Bakkali, Saief, Makarenko et même Adrien Trebel ne joueront a priori plus sous Vincent Kompany. Le cas Trebel a fait parler, et le coach s'en est expliqué : " "Toutes les parties impliquées savent ce qui se passe, c'est la chose la plus importante. C'est une décision du staff et de la direction. Cette décision a été prise il y a un mois, soit dit en passant. Mon attention se porte sur les gars que j'ai à l'entraînement", évacue Kompany.

Concernant Michel Vlap, l'incertitude règne : le Néerlandais fait partie du groupe A, mais n'a pas été utilisé lors des matchs de préparation. "Ce que j'attends de lui, c'est d'amener de la concurrence. Si tout le monde voit qu'il est le meilleur à l'entraînement, je le verrai aussi. Tout le monde doit juste montrer qu'il peut être le meilleur à son poste. Michel aura encore la chance de prouver qu'il peut être important".