Thelin et Raman titulaires: les compos du derby entre Anderlecht et l'Union

Anderlecht n'a pas encore trouvé son neuf et c'est à Isaac Kiese Thelin que revient l'honneur de débuter la saison en pointe.

De retour de deux prêts consécutifs, à Malmö, puis à Kasimpasa, Isaac Kiese Thelin va-t-il recevoir sa chance sous les ordres de Vincent Kompany? Lukas Nmecha parti, c'est en tout cas lui qui débute en pointe.

Hendrik Van Crombrugge retrouve sa place entre les perches. Dans l'axe de la défense, Wesley Hoedt et Taylor Harwood-Bellis font leur début pour le Sporting, Sardella va prendre place sur le flanc droit et c'est Sergio Gomez qui sera visiblement aligné à gauche. Dans l'entrejeu, on retrouve le trio Cullen-Ashimeru-Verschaeren. Francis Amuzu et Benito Raman complètent ce onze de base.

Côté Unioniste, Felice Mazzu fait confiance aux joueurs qui sont allés chercher le titre, et donc la montée en D1B, la saison dernière. Le jeune Senne Lynen est la seule nouvelle recrue alignée au coup d'envoi. Lazare Amani, Damien Marcq ou encore Bart Nieuwkoop seront tous sur le banc au coup d'envoi.