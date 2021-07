Saint-Trond s'est payé le scalp de La Gantoise : "Ce n'est pas facile avec un si petit noyau..."

Avant le match, Gand était déjà le grand favori. Après l'ouverture du score des visiteurs, personne n'aurait parié sur le STVV. Les Canaris se sont battus pour obtenir les trois points grâce à un éclair de génie de Christian Brüls.

"Bien sûr, nous avons très mal commencé avec ce premier but encaissé, mais je pense que nous avons bien réagi. Nous avons marqué un joli but par l'intermédiaire de Mboyo, après quoi La Gantoise a été la meilleure équipe au début de la deuxième mi-temps. Nous avons été dans le dur... Mais il y a eu ce tir incroyable de Brüls, la grande classe", confie Bernd Hollerbach à l'issue de la rencontre.

L'éclair de génie de Brüls a permis aux Canaris de prendre les trois points. C'est un grand coup de pouce pour Hollerbach et son équipe, qui ont connu une préparation mouvementée. "Je dois féliciter notre équipe pour la façon dont elle s'est battue ce soir. Je dois également remercier nos fans. Ils étaient notre douzième homme et nous ont poussés vers l'avant", a déclaré le coach principal du club trudonnaire.

Malgré la victoire, l'entraîneur allemand est resté sobre. Indirectement, il demande à nouveau des renforts. "Nous devons admettre que la chance était de notre côté ce soir. Mais ce n'est pas facile avec un si petit noyau. En plus d'une série de blessures, le meilleur buteur Yuma Suzuki est resté sur la touche à cause d'un transfert. Cacace et Hashioka participeront aux JO".