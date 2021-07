Philippe Clement prône la patience et va laisser 3 joueurs au repos pour le déplacement à l'Union

Après le nul contre Eupen, le Club de Bruges va se déplacer à l'Union.

Simon Mignolet, blessé lors de l'Euro, est de retour à l'entraînement cette semaine. Ce mardi, il a participé à la séance dans son entièreté, ce qui montre qu'il est sur la bonne voie: celle d'un retour sur les pelouses.

Cependant, afin de ne pas précipiter les choses, le staff et Philippe Clement ont décidé qu'il ne jouerait pas ce dimanche d'après Het Laatste Nieuws. Ce sera le jeune Senne Lammens qui sera entre les perches.

Pour Sobol et Vanaken, qui ont aussi retrouvé le Club, c'est la même chose: la patience sera de mise et il ne seront pas non plus du déplacement de ce dimanche sur la pelouse de l'Union. La saison est longue et le Club préfère prendre son temps.