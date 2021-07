Pochettino se réjouit de la venue de l'une de ses recrues: "C'est un joueur complet"

Le mercato du PSG a jusqu'ici été assez remarquable.

De passage en conférence de presse ce samedi, à la veille du Trophée des Champions face à Lille (dimanche, 20h), l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a décrit sa recrue au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum (30 ans, 51 matchs et 3 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021), et évoqué tout le bien qu'il pensait de l'international néerlandais.

"C'est un joueur qui peut apporter dans les deux compartiments de jeu : offensivement et défensivement, avec cette agressivité dont a besoin toute l'équipe. Son expérience et ses qualités en font un joueur qui se comporte de la même manière dans les deux phases de jeu. C'est un joueur agressif, qui se projette dans la surface adverse quand il faut marquer des buts et en phase défensive, qui presse, récupère, a de l'impact dans les duels. C'est un joueur complet et je suis ravi de le compter parmi nous", a apprécié le coach parisien.

Recruté libre cet été après la fin de son contrat à Liverpool, Wijnaldum pourrait disputer face aux Dogues ses premières minutes avec le PSG.