Arnaud Bodart soulagé : "Comme contre Genk ... sauf qu'on gagne à la fin"

Arnaud Bodart a été déterminant face à Zulte Waregem, remportant notamment un duel très important face à Saïdo Berahino.

Le portier du Standard n'était pas dupe après la victoire du Standard : les Rouches sont passés par le chas de l'aiguille et ont été prendre les trois points au courage. "La sensation qu'on a, c'est que c'est un peu comme la semaine passée contre le Racing Genk, sauf qu'ici, on gagne à la fin", rigole Arnaud Bodart en conférence de presse.

"Le plus important, c'est d'afficher à chaque fois cette mentalité-là. On le démontre à chaque fois : c'est l'équipe qui fait la différence et qui fait notre force", continue Bodart, qui a montré toute sa détermination, criant sa rage après un arrêt réussi. "Ce n'est pas que je "fête" mon arrêt ou que j'enguirlande mes équipiers (rires). C'est juste qu'il faut parfois un peu éveiller les troupes et ça peut aider, c'était à un moment où on donnait un peu l'impression de s'endormir et il fallait remobiliser tout le monde".