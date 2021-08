Didier Lamkel Zé, en tribune ... de presse ce dimanche, confirme encore la fin de son aventure anversoise

Fin de parcours pour Didier Lamkel Zé à l'Antwerp ? Cette fois, tout semble indiquer que oui. Le joueur l'a encore répété sur les réseaux sociaux.

L'ailier camerounais s'est encore fait remarquer ce week-end : mis de côté par Brian Priske et la direction de l'Antwerp, Didier Lamkel Zé s'est rendu en ... tribune de presse pour assister au match face au KV Courtrai ce dimanche. Plusieurs confrères surpris ont ainsi partagé des photos du trublion anversois - qui ne devrait pas rester anversois encore bien longtemps.

Plus tard dans la soirée, répondant au tweet d'un autre de nos confrères via un post Instagram, comme il en a pris l'habitude, Didier Lamkel Zé a réaffirmé que cette fois, il n'y aurait plus de retour au Great Old : "Y'aura plus jamais de Lamkel Zé ici", assure-t-il. Chaque été, c'est le même cinéma, et jusque là tous les entraîneurs anversois ont fini par mettre de l'eau dans leur vin. Cette fois, cependant, la rupture semble totale.