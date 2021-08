🎥 La FIFA veut sensibiliser le monde du football au bien-être mental

Face aux déclarations de certaines sportives comme Naomi Osaka ou encore Simone Biles plus récemment, la FIFA a décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation.

La FIFA a décidé de se lier à la cause du bien-être mental. L'association mondiale de football a mis en place une campagne de sensibilisation appelée #ReachOut soutenue par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Cette campagne, rassemblant plusieurs sportifs, vise à sensibiliser aux symptômes d'éventuels maladies mentales : "Nous voulons encourager les gens à avoir une conversation qui pourrait potentiellement sauver une vie", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino.

Cette initative fait écho aux appels à l'aide de sportifs et sportives du monde entier faisant part d'un certain mal-être ces derniers mois. On pense notamment à la joueuse de tennis Naomi Osaka ou encore à la gymnaste Simone Biles.