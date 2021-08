Coupe d'Allemagne : Stuttgart, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen qualifiés

Ce samedi, plusieurs rencontres étaient au programme des 32e de finale de la Coupe d'Allemagne.

Du côté des formations de Bundesliga, le Bayer Leverkusen s'est facilement imposé face au Lokomotive Leipzig (3-0), avec un doublé de Kerem Demirbay.

Le RB Leizpig s'est imposé 0-4 à Sandhausen avec des réalisations d'Orban, Haidara, Nkunku et Szoboszlai.

Stuttgart, l'Arminia Bielefeld et Augsbourg se sont également qualifiés pour les 16es, alors que le Werder Brême, fraichement relégué en D2, voit son aventure déjà prendre fin.

Upsets potentially still in the making as two games go into extra time, but here's your round-up of the afternoon's kick-offs 📋#DFBPokal pic.twitter.com/zffnEEALS6