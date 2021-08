🎥 Le Belge Milan Corryn (ex-Anderlecht) s'offre un doublé avec son nouveau club

L'ancien joueur du RSCA et de Trencin (Slovaquie) s'était déjà illustré pour ses débuts avec le Warta Poznan, lors des deux premières journées de championnat. Le Belge s'est encore distingué lors du match de vendredi contre le Gornik Leczna en ouvrant son compteur buts.

L'ancien Diablotin et son équipe se sont imposés 0-4. Juste après la pause, le Belge avait doublé la mise (inscrivant son premier but pour le Warta) avant d'inscrire un doublé peu après.

Le joueur de 22 ans originaire d'Alost a été formé à Anderlecht. En 2018, il rejoignait l'AS Trencin en Slovaquie avant de rebondir au Warta Poznan cette saison.

Le Warta est désormais 3e d'Ekstraklasa et s'apprête à accueillir le champion en titre, le Legia Varsovie, lors de la prochaine journée.

Odwiedzil wczoraj Leczna Milan. Milan Corryn. Gospodarze ugoscili go po królewsku. Milan po meczu wsiadl do autokaru i zawiózl do domu do Poznania dwa gole i przepiekna asyste. Wow ?? https://t.co/K9TACcxdBi