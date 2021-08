Messi: son père Jorge confirme le deal

Les voyants sont au vert.

Comme évoqué plus tôt ce mardi, le Paris Saint-Germain et Lionel Messi (34 ans) ont trouvé un accord total. L'attaquant argentin est désormais attendu dans la capitale française pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Une signature imminente confirmée par le père et agent du joueur. "Oui, Leo va signer avec le PSG aujourd'hui", vient de confier Jorge Messi à La Sexta. La Pulga devrait être présentée mercredi.