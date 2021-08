Joao Klauss : "Chaque joueur veut aller dans la même direction"

Pour l'instant, le matricule 16 réalise un bon début de saison avec 7 points sur 12. Ce vendredi soir, les Rouches veulent remporter leur première victoire à domicile de la saison.

Après son succès au Beerschot le week-end dernier, le Standard de Liège veut confirmer et enchaîner face à Ostende ce vendredi. "Nous avons bien débuté le nouvel exercice et nous faisons preuve d'une bonne mentalité. Il y a eu un véritable changement au sein de l'équipe et chaque joueur veut aller dans la même direction afin de réaliser une grosse saison. Nous voulons un ticket européen au terme de cette saison car c'est important pour le club et les supporters", a expliqué Joao Klauss.

Le Brésilien s'entend bien avec Muleka et Dragus sur le front de l'attaque. "Avec Jackson, on s'entend bien et on rigole. Denis, c’est comme mon petit frère, nous passons beaucoup de temps ensemble sur et en-dehors du terrain. Nous parlons beaucoup et j'essaie de l'aider", a précisé le joueur prêté par Hoffenheim.

© photonews

Meilleur buteur de la préparation et actuel meilleur buteur du matricule 16 avec deux buts, l'attaquant sait le nombre de roses qu'il veut planter cette saison. "Je me suis fixé un objectif de buts, comme chaque attaquant, mais je vais le garder pour moi", a ajouté Klauss avant d'évoquer le douzième homme liégeois qui sera présent en masse à Sclessin ce vendredi. "Je suis vraiment impatient et j'en parle même depuis le début de la semaine avec ma femme. Les supporters vont me rendre plus fort, mais également l'équipe", a conclu le Brésilien.